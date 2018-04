Helicópteros venezuelanos chegam à Colômbia para receber reféns Dois helicópteros venezuelanos chegaram ao aeroporto de San José del Guaviare, no sudeste da Colômbia, para a missão humanitária que receberá no meio da selva quatro ex-congressistas sequestrados pelas Farc, segundo um fotógrafo da Reuters. Os dois MI-17 de fabricação russa, com os emblemas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, serão reabastecidos com combustível e logo seguirão rumo à selva, onde encontrarão os políticos sequestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), no que pode ser a segunda libertação unilateral de políticos mantidos reféns pela guerrilha. As Farc prometeram entregar ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ou a seus representantes, os ex-congressistas Jorge Eduardo Gechem, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán e Gloria Polanco. As Forças Militares e de polícias suspenderam suas operações na região do sudeste colombiano onde ocorrerá a entrega, uma área ampla no meio da selva com grandes plantações de coca -- matéria-prima da cocaína -- e com forte presença das Farc. (Reportagem de John Wilson Vizcaino)