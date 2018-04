Hillary Clinton viajará ao Haiti no sábado

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, disse nesta sexta-feira, 15, que visitará o Haiti no sábado junto do chefe da agência americana de Desenvolvimento Internacional, Rajiv Shah, para ver pessoalmente as operações de ajuda humanitária no país.

"Eu decidi, após consultar o presidente Barack Obama e outras pessoas do governo, que viajarei ao Haiti com o chefe da USAID, o doutor Rajiv Shah", disse a secretária. "Encontraremos o presidente Préval e outros membros do governo haitiano junto com outras autoridades americanas que já estão no país", completou Hillary.

A viagem também permitirá que Hillary, segundo ela mesmo disse, possa ajudar às vítimas do terremoto.