Hillary não intervirá em caso de americanos detidos no Haiti

O governo dos Estados Unidos sugeriu nesta terça-feira, 9, que a secretária de Estado, Hillary Clinton, não se envolverá diretamente no caso dos dez missionários americanos detidos no Haiti sob acusações de sequestro.

"Seria muito difícil que a secretária de Estado interviesse em um caso que envolve o processo judicial de outro país", explicou Philip Crowley, porta-voz do Departamento de Estado, durante um encontro com a imprensa.

O governo norte-americano acompanha de perto o processo legal dos dez detidos "para assegurar que seja realizado de acordo com as leis do Haiti e continuaremos o fazendo", segundo Crowley.

Os advogados de Jim Allen, um dos dez detidos, enviaram uma carta a Hillary na qual pedem que a secretária intervenha "com atenção pessoal significativa" junto às autoridades haitianas para que o "mal entendido se resolva rapidamente".

Diante do caos que impera no Haiti após o

terremoto de 12 de janeiro, os advogados Reginald Brown e Jennifer O'Connor pediram a intervenção da secretária de Estado para que os familiares dos detidos possam falar diretamente com eles.

Segundo relatos, Allen não teve contato com sua esposa, Lisa, desde que foi detido junto com os outros nove americanos por tentar tirar 33 menores de idade do Haiti.

De acordo com Crowley, os detidos "puderam se comunicar com quem quis falar com eles" e que, em todo caso, se os familiares querem estabelecer contato com eles, "isso é algo que pode ser conseguido sem problemas por meio de nossa embaixada em Porto Príncipe ou por meio do Governo haitiano".

Crowley repetiu a postura do Governo de Washington de que a situação está nas mãos das autoridades haitianas e que, no final, os dez americanos são os que devem decidir sobre sua representação legal nesse país.

Os dez missionários batistas detidos no Haiti insistem em que são inocentes e que participavam de uma missão humanitária.

Entrega voluntária

Um dos advogados dos dez americanos disse nesta terça que os pais declararam terem entregado os menores voluntariamente, por isso ressaltou que os acusados não

cometeram os crimes dos quais foram acusados.

"Se (os pais) estavam de acordo não existe infração", declarou à imprensa Aviol Fleurant, defensor dos americanos acusados de tráfico de menores.

Os missionários, cinco homens e cinco mulheres pertencentes à organização "Refúgio de Crianças Nova Vida", foram detidos no final de janeiro, quando seguiam em direção à República Dominicana em um ônibus com os menores, com idades entre dois e 12 anos, para, supostamente, oferecer uma vida melhor longe do caos de seu país

após o sismo.

O advogado ressaltou que "não houve violação da lei haitiana", já que a entrega das crianças foi voluntária, e acrescentou que "a situação ficou clara agora". "Acreditamos que todos serão libertados", disse.

Segundo a emissora "Rádio Metropole", um dos pais das crianças disse antes de comparecer diante do juiz que entregou seu filho aos missionários porque a criança precisava de assistência médica, já que estava com o pé fraturado pelo terremoto.

O juiz que tomou o depoimento do responsável pelo grupo, Laura Silsby, começou nesta terça a escutar as versões dos outros nove acusados.

Para esta quarta está prevista uma acareação entre os acusados e depois o magistrado remeterá as conclusões ao juiz principal.

Os 33 menores permanecem nas instalações de Aldeias Infantis SOS, em Porto Príncipe, onde "estão bem integrados, sadios e crescendo", disse à agência Efe o diretor do projeto de emergência desta organização, Edgar Orantes.