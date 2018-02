Hillary quer rapidez no caso de americanos presos no Haiti

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, expressou nesta sexta-feira, 5, o desejo de que o caso dos dez americanos detidos no Haiti por tentar sair do país ilegalmente 33 crianças seja resolvido "com prontidão".

Em breves declarações à imprensa no departamento de Estado, a chanceler explicou que os Estados Unidos estão fornecendo serviços consulares aos detidos, aos quais eles têm "pleno acesso". Eles foram acusados formalmente na quinta-feira de tráfico de menores e formação de quadrilha.

O embaixador dos EUA no Haiti, Kenneth Merten, está em contato com o governo haitiano para tratar do caso, explicou Hillary. No entanto, a secretária quis deixar claro que se trata de um assunto competente ao sistema judiciário do Haiti.

"Obviamente, este é um assunto do sistema judiciário haitiano", insistiu, para não deixar dúvidas de que os Estados Unidos não estão querendo interferir nas decisões jurídicas do país caribenho.

Segundo Hillary, este é um caso que está em mãos de "uma nação soberana" e que fez a acusação baseando-se nas provas que apresentou quando anunciou a acusação formal.

Apesar disso, Washington continuará apoiando os americanos, como faz em todos os casos nos quais seus cidadãos são detidos no exterior, acrescentou Hillary.

"Continuaremos apoiando os americanos acusados e esperamos que este assunto possa ser resolvido com prontidão", disse.

Essa é a segunda declaração oficial de Hillary sobre o caso dos dez americanos acusados, que é acompanhado muito de perto nos EUA, depois que a secretária lamentou a atuação do grupo na quarta-feira.

Hillary considerou errado que, por qualquer motivação, esse grupo de americanos "tomasse o assunto por suas próprias mãos".

Hillary afirmou, além disso, que as autoridades haitianas facilitaram o acesso consular aos detidos. Ela reiterou a preocupação do Governo americano com o tráfico de pessoas, "particularmente grave no caso das crianças, seja para utilizá-los como escravos, vendê-los para adoção, ou abusá-los de outra maneira". "Levamos isso muito a sério", enfatizou a secretária de Estado.

Os dez acusados compareceram na quinta-feira a uma audiência perante a Procuradoria haitiana, na qual reiteraram sua inocência e explicaram que sua única intenção era ajudar.

Os missionários foram interceptados pelas autoridades haitianas e detidos na semana passada, quando pretendiam passar ao território da República Dominicana em um ônibus com os menores, que tinham entre dois e 12 anos.

Por não dispor da documentação necessária para sair do país com as crianças, os americanos, membros da organização batista New Life Children's Refuge foram detidos.