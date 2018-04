Homem é resgatado duas semanas após o terremoto

Um homem de 35 anos que estava sob os escombros de um edifício do centro da capital haitiana foi resgatado nesta terça-feira, 26, por soldados americanos, duas semanas após o terremoto que atingiu o país caribenho, informou a "Rádio Metropole".

De acordo com a emissora haitiana, o homem, identificado como Rico Duprévil, aparentemente tem uma perna e um pé fraturados, além de lesões leves no rosto. Ainda não se sabe se o resgatado estava sob os escombros desde o dia 12 de janeiro ou se ficou preso após uma réplica.

Segundo a "Rádio Metropole", Duprévil se tornou o 134º resgatado após o terremoto. Segundo um balanço do Ministério do Interior haitiano informado no sábado, já foram recuperados 111.499 cadáveres após a tragédia.

Pelo menos 21 brasileiros morreram na tragédia, sendo 18 militares e três civis, entre eles a médica Zilda Arns, fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, e Luiz Carlos da Costa, o segundo civil mais importante na hierarquia da ONU no Haiti.