Homem é resgatado vivo 4 semanas após terremoto no Haiti

Um homem de 28 anos foi resgatado na segunda-feira, 8, com vida dos escombros de um edifício no Haiti, onde estaria preso desde o dia 12 de janeiro, quando aconteceu o terremoto que devastou boa parte do país, segundo a rede de televisão americana CNN.

A emissora informou que o homem, identificado como Evan Muncie, foi localizado entre os escombros de um mercado onde vendia arroz, relataram familiares aos médicos da Universidade de Miami que estão trabalhando no Haiti.

Quando foi encontrado, Muncie estava desidratado e desnutrido, mas aparentemente não tinha ferimentos graves, segundo os médicos. O médico Mike Connelly, do projeto Medishare da Universidade de Miami, disse que Muncie "estava massacrado. Não comia nada há muito tempo e tinha ferimentos abertas com úlceras nos dois pés".

O homem disse aos médicos que alguém tinha lhe dado água enquanto estava preso sob os escombros, mas segundo os médicos declararam à CNN, Muncie está visivelmente confuso e por vezes chega a acreditar que ainda está debaixo dos escombros.

O governo do Haiti havia encerrado as buscas por sobreviventes em 23 de janeiro para se concentrar na remoção de escombros e no atendimento médico. Mais de 200 mil pessoas morreram no terremoto.