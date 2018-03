Homens armados sequestram 11 colombianos na Venezuela Homens armados sequestraram 11 colombianos na Venezuela, afirmou a polícia venezuelana nesta quarta-feira. O incidente pode ter ligação com o crescente fluxo de drogas que sai da Colômbia, maior produtor de cocaína do mundo, e atravessa o território vizinho. Uma autoridade da polícia venezuelana disse não saber por que os sequestradores haviam elegido como vítimas os colombianos que se encontravam em uma fazenda das proximidades de Guanare (a cerca de 300 quilômetros da fronteira com a Colômbia) O jornal El Nacional, da Venezuela, afirmou que 12 homens armados invadiram a fazenda na noite de segunda-feira e amarraram as 11 vítimas, entre as quais crianças. Segundo a reportagem, o incidente pode ter relação com uma disputa entre gangues rivais de traficantes. A violência verificada nos 40 anos de conflito interno da Colômbia costuma atravessar a fronteira atingindo a Venezuela, apesar de os incidentes ocorrerem geralmente ao longo da extensa e porosa fronteira comum. Os crescentes índices de criminalidade tornaram-se uma grande fonte de preocupação dos venezuelanos nos últimos anos. Os EUA afirmam que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, não coopera de forma satisfatória para a luta contra o tráfico de drogas originado na Colômbia, país que recebeu bilhões de dólares de ajuda do governo do presidente norte-americano, George W. Bush, para reprimir os narcotraficantes e os guerrilheiros de esquerda. (Reportagem de Patricia Rondon Espin)