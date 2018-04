Homens podem ter matado botos cor-de-rosa na Amazônia peruana

Os botos, que vivem em regiões amazônicas de Peru, Brasil e Colômbia, foram achados encalhados na quinta-feira às margens do rio Ucayalí, no distrito de Bagazán, na região florestal de Loreto, no nordeste do país sul-americano.

"Estão sendo feitas análises nos botos mortos neste momento, mas segundo testemunhas da região foram caçadores", disse à Reuters o presidente do Instituto de Pesquisas da Amazônia Peruana, Luis Campos Baca, por telefone desde Loreto.

Junto aos animais mortos, as autoridades locais encontraram pequenos peixes aparentemente envenenados.

Campos alertou que poderia haver mais botos mortos, segundo moradores, devido ao fato de os pescadores caçadores considerarem esses animais seus competidores, pois comem os peixes do rio e de um pequeno lago próximo.

"É um crime ecológico", disse Campos.

(Reportagem de Marco Aquino)