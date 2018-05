Humala e Chávez selarão acordo energético entre Venezuela e Peru

A visita à Venezuela do presidente peruano, Ollanta Humala, terá ênfase no setor energético.

"Vamos estabelecer acordos econômicos, sociais, geopolíticos, culturais, tecnológicos e energéticos para avançar no bilateral, na aliança Peru-Venezuela", disse o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ao receber Humala no aeroporto da cidade de Puerto Ordaz.

O presidente da Petroperú, Humberto Campodónico, chegou à Venezuela vários dias antes do presidente Humala para iniciar as negociações com o ministro venezuelano de Energia, Rafael Ramírez.

Campodónico disse a jornalistas em Lima que estão sendo discutidos convênios para a exploração e comercialização conjuntas de petróleo, assim como o desenvolvimento de projetos petroquímicos.

(Reportagem adicional de Mario Naranjo)