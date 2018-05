Humala lidera eleição no Peru; disputa por 2o lugar é acirrada O candidato presidencial de esquerda Ollanta Humala lidera nesta segunda-feira a apuração da eleição presidencial do Peru, enquanto dois rivais a favor do livre mercado, a filha do ex-presidente Alberto Fujimori e o economista Pedro Pablo Kuczynski, lutam para desafiá-lo no segundo turno.