Humala pode enfrentar Kuczynski no 2ºturno, aponta apuração

LIMA - O candidato nacionalista Ollanta Humala, venceu as eleições presidenciais no Peru. Tanto nos resultados oficiais, que lhe dão 26,55% de votos, como nas diferentes pesquisas de boca de urna, que elevam este resultado para 31%, Humala é o claro ganhador destas eleições, embora terá que enfrentar o outro candidato mais votado em uma segundo turno no dia 5 de junho, Pedro Pablo Kuczynski, que obteve 23,6% dos votos, superando Keiko Fujimori, que obteve 21,8% dos votos válidos.

Após o resultado, Humala defendeu uma "mudança sem sobressaltos" no país e se mostrou disposto a "fazer concessões pela unidade do Peru". Ele falou com a América Televisión, à qual declarou que está disposto a fazer muitas concessões "pela unidade do Peru".

"Estamos dispostos a ampliar e fazer uma grande mesa de governo com todas as forças políticas, sociais e trabalhistas que queiram trabalhar conosco", disse Humala ao canal de televisão.

Pouco depois, Humala compareceu perante várias centenas de seguidores na sede central de seu partido, e repetiu que "o Peru quer uma mudança sem sobressaltos, persistente, que faça a grande redistribuição da riqueza (e mostre) que o desenvolvimento econômico não é só para alguns poucos".

Em referência a que lhe acusam de antissistema, Ollanta Humala repetiu que a proposta nacionalista "é gerar paz social no país", embora sem esquecer seu compromisso com o povo mais humilde e desamparada, que necessita justiça.

A mensagem do líder nacionalista foi conciliadora, já que incidiu perante seus seguidores na necessidade de "trabalhar pelo consenso e a unidade no país (para) que estas eleições não nos dividam, mas nos unam".

Humala liderou uma coalizão de grupos nacionalistas e de esquerda chamada Gana Perú que se situa como a mais votada no Parlamento segundo as pesquisas de boca-de-urna, mas vai precisar de alianças com outras forças para conseguir uma maioria estável.

Keiko Fujimori: 'Já estamos no segundo turno!'

Mesmo não confirmando a segunda colocação, a candidata presidencial peruana Keiko Fujimori comemorou com seus seguidores ter passado para o segundo turno das eleições, segundo os resultados de contagem rápida, e assegurou que trabalhará para que "o crescimento econômico chegue a todos os peruanos".

Em uma sacada do hotel Bolívar, Keiko disse que os resultados da pesquisadora Datum e da organização civil Transparência são contundentes e que pode dizer com tranquilidade e serenidade: "Já estamos no segundo turno!".

Após a festa nas ruas, a filha do ex-presidente Alberto Fujimori expressou que era a favor de que o país siga progredindo e que não olhe para o passado e acrescentou que trabalhará com respeito à democracia, aos direitos humanos e à liberdade de imprensa.

"Tenho um compromisso para trabalhar para que o Peru siga crescendo, recebendo investimentos, mas também de luta contra a pobreza, a desigualdade e a violência", disse.

Além disso, fez um apelo para trabalhar juntos para que o Peru seja um só país, onde o crescimento chegue a todos os peruanos, pois os habitantes dos assentamentos humanos não têm água nem títulos de propriedade.

Keiko disse que o caminho rumo à Presidência é ainda longo, "faltam várias semanas", apontou, e pediu que se mantenha a "atitude de humildade, sem soberba e sem triunfalismos".

A candidata da Forza 2011 disse que seu rival no segundo turno, Humala, é "um bom candidato" e pediu um aplauso para todos os candidatos presidenciais que participaram do pleito.

Alejandro Toledo: "eleitores expressaram sua raiva nas urnas"

Já o ex-presidente peruano Alejandro Toledo, que está na quarta colocação, com 15,3% dos votos válidos, aceitou sua derrota nas eleições para a Presidência do Peru e destacou que seu país "expressou sua raiva nas urnas, seu descontentamento por ter um crescimento econômico não distribuindo os benefícios", conforme declarou aos jornalistas.

Ele explicou que o país teve dez anos de crescimento econômico que não chegou aos mais pobres, que agora, apontou, "encontraram um candidato que canaliza esse protesto", em referência ao nacionalista Ollanta Humala.

"Esta eleição é um chamado de atenção ao país, principalmente às forças políticas: o modelo econômico de crescimento não está chegando a maioria dos peruanos e eles expressaram seu descontentamento nas urnas", alertou.

O ex-governante (2001-2006), que se apresentou após se conhecer os primeiros resultados oficiais do pleito, disse que respeita a vontade popular e que agradece aos mais de três milhões e meio de peruanos que o apoiaram com seu voto.

Confira a lista da apuração com os 4 mais votados:

Total das urnas apuradas: 43%

CANDIDATO VOTOS VOTOS

VÁLIDOS EMITIDOS

______________________________________________________

Ollanta Humala 1,786,757 26.994% 24.758%

Pedro Pablo Kuczynski 1,562,539 23.607% 21.651%

Keiko Fujimori 1,446,120 21.848% 20.038%

Alejandro Toledo 1,017,891 15.378% 14.104%

_______________________________________________________

(Fonte: ONPI/PERU)

O segundo turno das eleições no Peru será em 5 de junho.