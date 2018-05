Humala vence 1º turno no Peru, apontam pesquisas

Ollanta Humala, candidato nacionalista de esquerda, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais no Peru no domingo e a parlamentar de direita Keiko Fujimori ficou em segundo lugar com pequena vantagem sobre o terceiro colocado, mostraram três pesquisas de boca de urna após o fim do pleito.

A sondagem Datum deu a Humala 33,8% dos votos, seguido de Fujimori com 21,3%. O ex-primeiro-ministro Pedro Pablo Kuczynski teve 19,5% e o ex-presidente Alejandro Toledo, 15,2%.

Pesquisa do instituto Ipsos mostrou Humala com 31,6%, Fujimori com 21,4%, Kuczynski com 19,2% e Toledo, 16,1%.

Sondagem CPI deu Humala com 33%, Fujimori com 22% e Kuczynski em terceiro com 19%.

Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos, os dois líderes disputarão o segundo turno em 5 de junho.

(Patricia Velez e Teresa Cespedes)