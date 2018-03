Human Rights Watch pede à Venezuela que se explique sobre Farc A organização Human Rights Watch pediu nesta terça-feira que a Venezuela esclareça "de maneira detalhada" em que consiste sua relação com as guerrilhas esquerdistas da Colômbia, responsáveis por graves violações aos direitos humanos. A organização se referiu a mensagens eletrônicas encontradas em vários computadores de Raúl Reyes, líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), morto em território equatoriano no dia primeiro de março depois de um bombardeio de militares colombianos. "As mensagens de correio eletrônico apresentam graves perguntas sobre a relação entre o Governo da Venezuela e as Farc que merecem respostas sérias", disse o diretor para as Américas da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, em um comunicado da organização para a imprensa. "Pelo menos, parecem indicar que chefes guerrilheiros que estavam cometendo abusos terríveis acreditavam que contavam com o respaldo do governo venezuelano", acrescentou o comunicado enviado pela Internet. No último dia 15 de maio, a Interpol anunciou que seus peritos haviam constatado que os arquivos contidos nos computadores que estavam no acampamento de Reyes eram autênticos e não haviam sido modificados. Segundo as autoridades colombianas, alguns documentos sugerem o interesse do governo de Hugo Chávez de apoiar economicamente às Farc e um suposto acordo com o presidente equatoriano, Rafael Correa, para não atacar o grupo rebelde em seu território. Chávez negou terminantemente que tenha apoiado os guerrilheiros esquerdistas, ou que tenha mantido qualquer contato com algum dos líderes da insurgência, apesar das missões que realizou com autorização do governo colombiano para liberar reféns da guerrilha. "É absolutamente inaceitável que um governo apoie um grupo guerrilheiro como as Farc, que cometem habitualmente atrocidades contra a população civil", acrescentou Vivanco. "Se o conteúdo das mensagens é efetivamente certo, demonstra que as Farc estavam prontas para receber muito mais do que apoio retórico do Governo de Chávez", finalizou. (Reportagem de Javier Mozzo Peña)