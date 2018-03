Igreja Católica colombiana denuncia assassinato de professores

A Igreja Católica denunciou neste domingo o assassinato de quatro professores por desconhecidos, em fatos registrados em uma zona rural do departamento de Nariño, fronteiriço com o Equador. Assim o expressou o sacerdote Cipriano Bastidas, vigário da Diocese de Ipiales, em declarações ao telejornal "Caracol Noticias". Ele disse que as mortes ocorreram no casario de Samaniego, departamento de Nariño, e indicou que os corpos dos professores não puderam ser resgatados, mas que tudo será feito para devolver os restos mortais às famílias. Segundo a versão do informativo, os professores foram tirados de suas escolas por desconhecidos sem que se saiba com certeza quando foram mortos. O padre Bastidas disse que não se sabem os motivos pelos quais os educadores foram mortos, pois eles estavam ao serviço da comunidade e que os maiores prejudicados serão os alunos, pois ficarão sem aulas.