Incêndio em depósito de pneus mata 31 crianças no México

O incêndio em um depósito de pneus na cidade de Hermosillo causou nesta sexta-feira uma tragédia em uma creche mexicana onde pelo menos 31 bebês morreram.

A maioria das crianças, entre 3 meses e 2 anos, morreu asfixiada pela fumaça que se espalhou rapidamente pela creche, onde às 15h locais (20h de Brasília) havia aproximadamente 60 recém-nascidos aos cuidados de cinco ou seis professoras.

Outros 26 bebês foram internados com queimaduras graves e sintomas de asfixia em diversos hospitais da cidade de Hermosillo, situada 1.959 quilômetros ao noroeste da capital mexicana.

A creche "ABC", que funcionava em uma instalação industrial sem saídas de emergência, dependia do Instituto Mexicano do Seguro Social, mas tinha administração particular.

Os bombeiros demoraram uma hora e meia para apagar o incêndio, e alguns vizinhos que tentavam socorrer os bebês tiveram de lançar seus carros contra as paredes da creche para abrir buracos e assim poder resgatar os recém-nascidos.

Algumas testemunhas relataram que a fumaça do depósito de pneus se espalhou pelo local, e o calor do fogo derreteu o teto rebaixado da creche, que acabou desabando.

Além das crianças, cinco professoras também ficaram feridas, mas nenhuma delas se encontra em estado grave.

Dois funcionários do depósito de pneus permanecem detidos e estão depondo ao Ministério público sobre as circunstâncias do incêndio. O presidente do México, Felipe Calderón, e o governador de Sonora, Eduardo Bours, deram instruções para socorrer os bebês feridos que permanecem internados em sete centros da capital do estado.