Incêndio em poço de gás deixa quatro feridos na Venezuela Um incêndio em um poço de gás operado pela venezuelana PDVSA e a brasileira Odebrecht no Estado de Zulia, no oeste da Venezuela, deixou nesta terça-feira quatro feridos, afirmou a estatal, o mais recente incidente a afetar as essenciais operações petrolíferas do país.