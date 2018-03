Incêndio no noroeste do México afeta mais de mil pessoas

Mais de mil pessoas foram desalojadas de 52 ranchos do município de Ensenada, no noroeste do México, devido a um incêndio numa zona rural que já foi controlado e que não está relacionado com o fogo na Califórnia (Estados Unidos), informou uma fonte oficial. O pior momento foi nas primeiras horas desta terça-feira, no sul de Ensenada, que fica a cerca de 100 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Foram esvaziadas as casas num raio de 200 hectares, disseram fontes policiais e dos bombeiros. Não houve vítimas, mas vários imóveis sofreram perda total. O incêndio não é uma propagação dos que ocorrem na Califórnia, e sim uma conseqüência dos ventos "Santana". Com eles, basta um cigarro aceso para incendiar rapidamente a erva seca, já que os ventos alcançam velocidade de até 120 km/h. Em Ensenada ficam os mais importantes campos agrícolas do estado de Baja Califórnia.