Independente anuncia apoio à situação nas eleições no Chile

Quatro dias antes do segundo turno das eleições presidenciais no Chile, o ex-candidato independente Marco Enríquez-Ominami anunciou na quarta-feira, 13, seu apoio ao candidato governista, Eduardo Frei, da Concertação.

Nenhum candidato obteve maioria clara na disputa de meio de dezembro. O bilionário conservador Sebastián Piñera e Frei tentam agora avançar sobre os votos do terceiro colocado no primeiro turno, Enríquez-Ominami, que teve 20%. No primeiro turno, Piñera ficou com 44%. Já o ex-presidente Frei obteve 30%, enquanto o comunista Jorge Arrate ficou com 6%.

Antes do anúncio de Enríquez-Ominami sobre seu apoio a Frei, a empresa de pesquisas local Mori previu uma vitória de Piñera, com 51% dos votos válidos na disputa deste domingo. Frei vem logo atrás, com 49% dos votos. Trata-se, na verdade, de um empate técnico, já que a margem de erro da sondagem é de 3 pontos percentuais.

"(A quarta-feira) foi um bom dia para Frei. Ainda que Piñera siga na liderança, Frei tem agora a chance de uma vitória de virada", disse o analista político Patricio Navia.

Caso Piñera vença, ele será o primeiro presidente conservador desse país sul-americano desde o fim da ditadura de 17 anos do general Augusto Pinochet, em 1990.

Navia notou que o apoio do terceiro colocado a Frei adiciona incerteza à eleição de domingo. "Piñera definitivamente não dormirá tão bem nos próximos três dias como dormiu na noite passada", previu o analista. As informações são da Dow Jones.