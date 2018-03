Indígenas festejam declaração da ONU em planalto boliviano Delegações de uma dezena de países americanos festejaram na quinta-feira, nas imponentes ruínas pré-colombianas de Tiwanacu, em um planalto boliviano, a recente aprovação da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. O presidente boliviano Evo Morales e a guatemalteca prêmio Nobel da Paz Rigoberta Menchú lideraram a celebração, durante a qual os índios apresentaram oferendas de agradecimentos ao sol e à Pachamama (mãe terra), considerados deuses das tradições andinas. A visita a Tiwanacu, a 70 km a oeste de La Paz, aconteceu no segundo dos três dias de celebrações organizadas pelo governo de Morales, que quer converter em lei a declaração a favor dos indígenas aprovada no mês passado pelas Nações Unidas. "Este é o início da verdadeira luta dos povos indígenas", disse Menchú, ao homenagear os líderes que lutaram no passado pelo reconhecimento aos direitos dos habitantes originais da América. Na sexta-feira haverá mais um ato com Morales e representantes indígenas na região produtora de coca de Chapare, sua base política sindical. (Por Sergio Burgoa e Carlos Alberto Quiroga)