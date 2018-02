Índios ocupam pequeno aeroporto perto de bloco de petróleo na Amazônia peruana Centenas de integrantes de uma comunidade indígena tomaram o controle de um pequeno aeroporto dentro do maior bloco de petróleo do Peru, na Amazônia peruana, disseram líderes tribais, como parte de uma disputa com a empresa argentina de energia Pluspetrol e o governo sobre poluição e uso dos recursos naturais.