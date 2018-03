Ingrid Betancourt agradece resgate a militares colombianos A ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt agradeceu, nesta quarta-feira, às Forças Armadas colombianas pela operação que a resgatou das mãos das Farc, junto com outros 14 reféns, incluindo três norte-americanos. "Acredito que este é um sinal de paz para a Colômbia, nós podemos conseguir a paz e confiamos em nossas Forças Militares e quero agradecer a cada um dos soldados da Colômbia", disse Ingrid, que caiu no choro ao falar a uma emissora do Exército, em suas primeiras declarações depois de ser resgatada do cativeiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Eu sou testemunha de que a operação foi absolutamente impecável", acrescentou. (Reportagem de Nelson Bocanegra e Javier Mozzo)