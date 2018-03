Ingrid Betancourt deve visitar o Brasil em agosto, diz senador

O senador Pedro Simon (PMDB-RS) declarou nesta quarta-feira, 23, que a ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Ingrid Betancourt deve visitar o País em agosto. "Em uma carta escrita a mão, Ingrid disse que aceita o convite feito Senado brasileiro e deve vir em agosto", afirmou Simon de Paris ao estadao.com.br. Veja também: O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt A mensagem foi enviada ao embaixador brasileiro na França, José Maurício Bustani. "Confirmo o recebimento do convite do Senado brasileiro para assistir uma de suas sessões, e é uma honra para mim aceitar a distinção", disse Ingrid na carta. Simon afirmou que a visita será mais um ato para a desmobilização das Farc. "Ela será homenageada pelo Senado como merece", adiantou o senador brasileiro, que se encontrou com Bustani na capital francesa. Quando foi resgatada no começo do mês, Ingrid, que ficou mais de seis anos nas mãos dos guerrilheiros colombianos, agradeceu os esforços do presidente Luis Inácio Lula da Silva para sua libertação. Em uma de suas tentativas de escapar do cativeiro, ela tentou fugir para o Brasil.