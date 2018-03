Ingrid Betancourt está bem de saúde, diz Sarkozy

A política franco-colombiana Ingrid Betancourt, resgatada em uma ação do governo colombiano nesta quarta-feira, 2, apresenta bom estado de saúde, disse o presidente da França, Nicolas Sarkozy. O governo colombiano anunciou o resgate de Betancourt, três norte-americanos e 11 integrantes do Exército e da polícia que estavam na mãos da Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região "Nos sentimos muito orgulhosos dela e por ela, hoje a alegria é enorme, toda França está feliz", afirmou Sarkozy, que falou ao lado dos filhos de Ingrid em Paris. O presidente francês agradeceu ao povo e o Exército colombiano, o presidente venezuelano Hugo Chávez, a Argentina, e todos os sul-americanos que, em um momento, os ajudaram no resgate. Sarkozy finalizou parabenizando a diplomacia francesa e o governo francês. Os reféns foram libertados em uma audaciosa operação das forças militares colombianas. "A França vai embarcar a família de Ingrid para a Colômbia para que Ingrid possa ver sua família", acrescentou.