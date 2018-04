Ingrid Betancourt está 'muito doente' nas mãos das Farc A ex-candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, há mais de seis anos sequestrada pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), está "muito doente" e passa por uma situação difícil, disseram reféns libertados pela guerrilha nesta quarta-feira. O ex-parlamentar Luis Eladio Pérez disse que viu Betancourt, que também tem a nacionalidade francesa, pela última vez há 23 dias e por poucos minutos. "Ingrid ficou muito mal, está física e moralmente esgotada, temos que fazer uma imensa campanha para libertá-la o mais rápido possível", disse Pérez a jornalistas. Pérez acrescentou que a ex-candidata tem problemas físicos e sofre maus-tratos daqueles que a mantém em cativeiro, enquanto permanece presa em condições "subumanas". Os ex-reféns também afirmaram que a política sofre de uma reincidente hepatite B. A também ex-legisladora Gloria Polanco, também libertada nesta quarta-feira, lamentou a situação vivida por Betancourt. "Como mulher, como mãe, mando uma mensagem para Ingrid Betancourt, que ficou na selva muito doente", disse. Polanco, Pérez e outros dois ex-parlamentares foram libertados na quarta-feira após anos no cativeiro, em uma decisão unilateral das Farc, em reconhecimento aos gestos humanitários do presidente venezuelano, Hugo Chávez, e da senadora colombiana Piedad Córdoba. Chávez recebeu os agora ex-reféns no palácio presidencial e ouviu pedidos para que interceda em favor da ex-candidata à Presidência da Colômbia. O presidente venezuelano mandou uma mensagem sobre a política para o líder das Farc. "Marulanda, a primeira coisa que vou te pedir do fundo do meu coração é que mude o local onde está Ingrid, que a mude para um comando mais próximo de você...enquanto seguimos tratando e abrindo caminho para sua libertação definitiva. Creio que seja urgente", disse Chávez. Os reféns libertados nesta quarta pediram que se trabalhe por uma imediata e definitiva libertação de dezenas de pessoas sequestradas, as quais as Farc buscam trocar por cerca de 500 guerrilheiros presos por meio de um acordo humanitário com o governo colombiano. "Trabalharemos sem descanso para conseguir a liberdade de todos, mas particularmente a de Ingrid Betancourt, que passa neste momento por uma situação extremamente difícil", disse Pérez. Betancourt foi sequestrada pelas Farc durante sua campanha para a Presidência em fevereiro de 2002. A França tem demonstrado interesse nas negociações por uma troca humanitária e tem expressado confiança de que a intervenção de Chávez facilite a entrega dos reféns. O governo colombiano, no entanto, retirou Chávez das negociações de paz, por considerar que ele ultrapassou suas funções, o que provocou tensões diplomáticas entre os dois países. Pérez também disse que os três norte-americanos mantidos reféns pela guerrilha estão em uma situação complicada e contaminados com doenças tropicais. (Colaborou Luis Jaime Acosta na Colômbia)