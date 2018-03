Ingrid Betancourt pede desmobilização das Farc

A ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt gravou várias mensagens de rádio que serão transmitidas por emissoras e megafones nas selvas do sul colombiano. Nestas mensagens, a ex-refém pede que os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) abandonem as armas, informaram nesta segunda-feira, 7, fontes oficiais. Veja também: Ameaçado ex-refém das Farc pensa em deixar a Colômbia Colômbia nega usar europeus para desviar atenção das Farc Uribe ganha apoio para 3º mandato O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt Antes de viajar à França, Betancourt gravou as mensagens que serão transmitidas de maneira contínua no departamento de Guaviare, onde foi ela foi resgatada, e em outras regiões do país. As mensagens fazem parte de uma intensa campanha criada pelo Governo colombiano em 2002 para que guerrilheiros se desmobilizem. Até o momento, mais de 10 mil rebeldes abandonaram as armas. Betancourt foi resgatada na quarta-feira passada pelo Exército da Colômbia junto com outros 14 reféns (três americanos e onze policiais e militares).