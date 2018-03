Ingrid Betancourt reencontra os filhos após seis anos Longe das câmeras, a ex-refém Ingrid Betancourt reecontrou os filhos depois de seis anos nesta quinta-feira, 3, um dia após ser libertada das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Muito emocionada, Ingrid reviu Mélanie e Lorenzo dentro do avião presidencial francês, que chegou à Colômbia por volta das 10h30. A ex-candidata presidencial entrou no avião para se reencontrar com os filhos, aos quais abraçou e beijou na escada do aparelho. Chegaram também o ex-marido de Betancourt Fabrice Delloye, a irmã Astrid, o ministro de Exteriores francês, Bernard Kouchner, e uma equipe médica enviada pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy. Depois de mais de seis anos de cativeiro, a política franco-colombiana foi resgatada na quarta-feira, em uma operação do Exército da Colômbia que libertou outros 14 reféns do grupo rebelde. O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, se comprometeu a continuar a busca da liberdade de 25 reféns políticos que seguem seqüestrados pelas Farc, guerrilha a qual pediu para entregar os prisioneiros como uma condição para fazer a paz no país. Ingrid deixou o avião sem soltar a mão dos filhos, e afirmou em entrevista coletiva que estava muito ansiosa para rever Mélanie e Lorenzo.