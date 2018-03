Ingrid deixa hospital após sete horas de exames médicos

Ingrid Betancourt deixou neste sábado, 5, o hospital militar de Val-de-Grâce de Paris, onde foi submetida durante sete horas a uma revisão médica, cujos resultados foram "satisfatórios", segundo sua família. Entretanto, os médicos lhe recomendaram muito repouso por causa da fadiga e farão mais alguns exames, embora não sejam urgentes, informou sua irmã Astrid. Veja também: Americanos resgatados das Farc dizem estar 'emocionados' Correa felicita Colômbia por resgate de Ingrid e outros reféns 'Fiquei acorrentada 24 horas por dia durante 3 anos' O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Ingrid, de 46 anos, que vestia uma calça branca e um casaco cinza, saiu do edifício de mãos dadas com sua irmã. A ex-candidata presidencial colombiana, que passou quase seis anos e meio em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), realizou uma série de exames para determinar se sofre de hepatite B ou outra doença contraída devido às condições insalubres às quais foi submetida em cativeiro. Desde que foi libertada junto com outros 14 reféns na quarta-feira passada, em uma operação do Exército colombiano, Betancourt deu várias entrevistas e fez uma longa viagem de 11 horas até Paris para agradecer à França pelo apoio recebido durante estes anos. Quando desceu do avião francês que a levou para Paris, ela parecia radiante e em plena forma, uma imagem muito distinta da mulher derrotada e doente que se viu nas imagens divulgadas no final do ano passado, feitas por seus seqüestradores para demonstrar que estava viva. Ingrid relatou à imprensa o calvário vivido durante seu cativeiro, e afirmou que recebeu um tratamento que não se dá nem "a um animal ou a uma planta". Diante dos membros dos comitês de apoio que se mobilizaram na França para conseguir sua liberação, ela explicou que a cada ano percorreu a pé cerca de 300 quilômetros na selva, com um chapéu para se proteger dos insetos da floresta. Ingrid afirmou que a selva é "um mundo absolutamente hostil, com animais perigosos, embora o mais perigoso fosse o homem", principalmente "os que iam atrás dela com fuzis".