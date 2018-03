Ingrid diz que se reunirá com Bento XVI na próxima semana

A ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Ingrid Betancourt afirmou na quinta-feira, 3, que será recebida pelo papa Bento XVI na próxima semana. Segundo a Santa Fé, porém, o encontro ainda não tem data definida e o pontífice se reunirá com a franco-colombiana assim que sua agente permitir a realização do encontro. Veja também: 'Fiquei acorrentada 24 horas por dia durante 3 anos' Rebeldes podem ser extraditados aos EUA Para Fidel, seqüestro foi 'cruel e injustificado' Libertação foi milagre, precisamos lutar pelos reféns, diz Ingrid O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt "O santo papa Bento XVI vai nos receber na semana que vem. Bendito seja Deus, é um encontro que não se pode perder", disse a ex-refém de 46 anos, que passou seis anos em poder da guerrilha. O pontífice enviou um telegrama a Ingrid manifestando sua felicidade com o fato de o Exército colombiano tê-la resgatado em uma ousada operação militar, informou o Vaticano por meio de um comunicado. De acordo com a nota, "o nobre e compreensível desejo" manifestado por Ingrid de ser recebida pelo papa poderá ser atendido assim que a agenda do líder católico permitir. Ingrid é católica e chamou de "milagre" a operação militar que a libertou junto com três reféns americanos e 11 policiais e militares colombianos. A mãe de Betancourt, Yolanda Pulecio, foi recebida pelo papa durante a cruzada internacional que ela lançou em busca de apoio para conseguir a libertação da filha. O pontífice está hospedado atualmente em seu palácio de férias, nos arredores de Roma, e tem viagem para a Austrália marcada para o dia 12.