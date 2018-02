Interpol aponta que Colômbia não alterou computador das Farc

Agentes de segurança disseram nesta quinta-feira, 15, que a Interpol anunciará que a Colômbia não alterou os arquivos dos computadores que diz ter encontrado durante a incursão a um acampamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Veja também: Quatorze guerrilheiros das Farc desertam na Colômbia Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Os computadores contém arquivos que indicam que o presidente venezuelano Hugo Chávez enviou armas e fundos à guerrilha. A Venezuela negou as acusações e denunciou a Colômbia por falsificar as provas encontradas no computador. As conclusões da Interpol, no entanto, aumentam as pressões sobre Chávez. Segundo as fontes, que falaram sob anonimato, a análise que será divulgada nesta quinta dirá que a Colômbia não alterou os arquivos. Resposta americana O governo americano mostrou sua confiança nesta quinta-feira no informe de Interpol. "Não temos razões para questionar a legitimidade da informação neste momento", disse o porta-voz do Departamento de Estado Sean McCormack. "Não creio que ninguém - com exceção da Venezuela - esteja questionando a fonte desta informação", acrescentou McCormack, em entrevista aos repórteres. Em Bogotá, fontes ligadas à investigação, que pediram anonimato, também disseram que a Colômbia não alterou os arquivos.