Interpol elogia operação de libertação de reféns das Farc

A Interpol elogiou nesta quinta-feira, 3, a operação colombiana que viabilizou a libertação de Ingrid Betancourt e de outros 14 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e encorajou a comunidade internacional a seguir se esforçando para assegurar a soltura de todos os reféns da guerrilha. "A bem-sucedida libertação de Ingrid Betancourt, três cidadãos norte-americanos e onze colombianos, incluindo quatro policiais, é o último de uma série de eventos" que se espera que com o tempo se veja como uma "mudança na luta contra o terrorismo na região", afirmou o secretário-geral da Interpol, Ronald Noble, em um comunicado. Neste "momento de alegria, não devemos esquecer as centenas de pessoas que seguem seqüestradas pelas Farc e suas famílias", comentou o responsável da organização internacional de Polícia, com sede em Lyon, na França. Em nome da comunidade mundial das forças da ordem, Noble felicitou as autoridades colombianas por esta operação "valente e totalmente eficaz" e espera que seja "o primeiro grande passo" para a consecução da liberdade de todos os reféns das Farc.