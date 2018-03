Irmão de paramilitar colombiano extraditado é assassinado

José Nelson Vanoy Murillo, irmão do chefe paramilitar colombiano Ramiro Vanoy, o "Cuco Vanoy", foi assassinado junto a sua esposa em uma zona rural do departamento de Córdoba (noroeste), informaram nesta segunda-feira, 21, as autoridades. Cuco Vanoy foi extraditado em maio aos Estados Unidos. O crime, cometido por desconhecidos, ocorreu no sítio La Palmera, em zona rural do município de San José de Uré, cerca de 650 quilômetros ao noroeste de Bogotá. Fontes da Promotoria identificaram o corpo do irmão de "Cuco Vanoy", conhecido como "Vitamina", assim como o de sua esposa, Angie. Os dois corpos foram transferidos por agentes do Corpo Técnico de Pesquisas (CTI) da Promotoria à localidade de Caucasia do vizinho departamento de Antioquia.