Jamaica faz limpeza após passagem do Dean Os jamaicanos tentam limpar a casa nesta segunda-feira após a passagem de raspão do furacão Dean pela ilha, o que levou os políticos a cogitarem um adiamento das eleições nacionais da semana que vem. Moradores com facões e machados retiraram árvores caídas, e com pás e vassouras limparam os destroços espalhados pelo Dean, que provocou deslizamentos e fechou estradas na montanhosa ilha caribenha. O Departamento de Turismo disse que os balneários do norte, os mais freqüentados pelos visitantes, sofreram danos mínimos. Os principais aeroportos do país, em Montego Bay e Kingston, devem reabrir ainda nesta segunda-feira. As autoridades dizem que até 30 mil pessoas podem estar desabrigadas devido às chuvas e ventos provocados pelo Dean, que passou perto do sul da Jamaica, para alívio da população --já que antes havia a previsão de que o olho da tempestade atingiria a ilha em cheio. "Sofri poucos danos na minha casa, mas a casa dos meus pais em Saint Elizabeth teve o telhado arrancado", contou Marsha Banks, 22 anos, moradora da capital. "Além disso, minha irmã mais nova, que teria bebê em setembro, deu à luz hoje de manhã. Talvez ela tenha sido tomada pelo medo." (Reportagem adicional de Carlos Barria em Kingston e Tabassum Zakaria em Ottawa)