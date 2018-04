Jobim descarta chance de achar desaparecidos vivos no Haiti

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse hoje que não há esperança de encontrar com vida os cinco brasileiros ainda desaparecidos - quatro militares e um civil - em consequência do terremoto no Haiti. "Desaparecido é o termo técnico para corpos não encontrados", afirmou o ministro em entrevista no Aeroporto Internacional do Galeão.

Jobim informou que o Brasil enviará armas não letais, principalmente as que permitem uso de balas de borracha, para ajudar no controle da violência na capital, Porto Príncipe.

Segundo o ministro, existe o risco de a situação se agravar, à medida em que o tempo passa, por causa do mau cheiro que se espalha pela cidade, da fome, da sede, e do desespero dos haitianos que perderam parentes na tragédia.

Outra informação do ministro é a de que serão providenciados enterros coletivos e que haverá solenidades com autoridades religiosas católicas, evangélicas e do vodu, religião praticada no País.

O ministro disse que amanhã fará uma visita ao centro de instrução de operações de paz, na Vila Militar, onde são treinados militares que participam das missões no Haiti e em outros países.