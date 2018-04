Jornalista assume como nova ministra de Informação da Venezuela

Efe

CARACAS- O presidente venezuelano, Hugo Chávez, designou nesta sexta-feira, 9, a jornalista Tania Díaz como nova ministra de Comunicação e Informação.

"Quero saudar a nova ministra de Comunicação, Tania Díaz", declarou Chávez em um ato com trabalhadores do setor elétrico transmitido em cadeia nacional obrigatória de rádio e televisão.

Díaz, presidente da estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde janeiro, substitui no cargo Blanca Eckhout, que estava no Ministério desde 2009.

A nova ministra também apresenta o programa de opinião vespertino Dando y Dando, transmitido pela VTV, no qual Chávez costuma fazer frequentes contatos telefônicos ao vivo para dar declarações sobre diversos temas de interesse nacional e internacional.

Chávez parabenizou "a grande companheira Blanca Eckhout" por seus serviços como ministra e confirmou a entrega do cargo no Ministério a Tania Díaz.

Com essa nova designação, já são oito os funcionários do alto escalão venezuelano que foram substituídos por Chávez em seus cargos somente neste ano, incluindo o vice-presidente Ramón Carrizlez, substituído em janeiro passado por Elías Jaua, que exerce o cargo simultaneamente com o Ministério da Agricultura e Terras.