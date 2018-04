Jovens mortos em festa no México são enterrados

CIUDAD JUÁREZ - Os corpos dos 14 jovens assassinados no fim de semana passado no município mexicano de Ciudad Juárez foram enterrados na segunda-feira, 25, por parentes e amigos em meio a cenas de profunda comoção.

Os funerais foram realizados em vários locais daquela que é considerada a cidade mais violenta do país, que em três anos viu morrer mais de 6 mil pessoas por ações do crime organizado.

As autoridades mexicanas ainda investigam o paradeiro de um jovem sobrevivente do ataque, identificado como "El Mouse" ou "El Ratón", quem poderia ser o alvo do ataque, já que, segundo testemunhas, os agressores chegaram perguntando por ele.

Os cartéis do narcotráfico disputam há vários anos o controle de Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos. Na localidade, foram registrados neste ano mais de 2.300 assassinatos com uma média de nove mortos por dia.