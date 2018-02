Juiz ordena prisão provisória de chefes paramilitares nos EUA

O juiz Alan Kay ordenou prisão provisória sem fiança para sete ex-chefes paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) extraditados na semana passada para a capital americana por delitos de narcotráfico, à espera de seu julgamento. Veja também: Chefes paramilitares extraditados se dizem inocentes nos EUA Os ex-líderes das AUC, entre eles seu último chefe, Salvatore Mancuso, vestidos com a roupa laranja típica dos presos nos EUA e os pés amarrados, escutaram indiferentes à sentença do juiz Kay. Na semana passada, oito dos quatorze ex-chefes paramilitares extraditados pela Colômbia aos Estados Unidos, entre eles Mancuso se declararam nesta quinta-feira, 15, inocentes de tráfico de drogas em seu primeiro comparecimento perante Kay. A Promotoria os acusa de conspirar para produzir e distribuir cocaína com a intenção de importar a droga aos EUA, e de ajudar e apoiar a conspiração. Além disso, pesa sobre eles uma ordem de apreensão de seus bens.