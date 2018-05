Justiça chilena ordena exumação dos restos mortais de Allende

Allende foi deposto por Augusto Pinochet em 11 de setembro de 1973 e encontrado morto em seu gabinete depois de um ataque contra o Palácio Presidencial La Moneda.

Embora familiares e amigos indiquem que o ex-governante se matou, o Supremo Tribunal do Chile ordenou em janeiro a investigação de uma centena de mortes durante a ditadura de Pinochet, incluindo a de Allende.

O juiz do caso, Mario Carroza, recebeu recentemente um relatório do Serviço Médico Legal no qual teria identificado deficiências na autopsia feita em Allende em 1973. Segundo a ordem judicial, a exumação deve ser realizada nos próximos 30 dias.

Sob a ditadura de Pinochet, de 1973 a 1990, cerca de 3 mil pessoas morreram ou desapareceram, enquanto outras 28 mil sofreram torturas.

(Por Erik Lopez)