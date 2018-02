Justiça deve decidir sobre referendo de Uribe nesta semana

O Tribunal Constitucional da Colômbia decidirá neste final de semana se o presidente Álvaro Uribe poderá concorrer à reeleição ou será forçado a deixar o cargo após oito anos.

Os nove magistrados do tribunal começam a votar nesta sexta-feira para decidir se será realizado o referendo perguntando aos colombianos se aceitam uma emenda na lei permitindo a candidatura de Uribe para seu terceiro mandato consecutivo nas eleições de maio.

O líder conservador, reeleito uma vez em 2006, ainda não disse que gostaria de se candidatar. Mas o tempo está apertado para as autoridades organizarem o referendo e Uribe registrar sua candidatura para as eleições presidenciais.

"É muito provável que teremos uma decisão no mesmo dia sem excluir a possibilidade de que se a discussão se estender, teremos uma conclusão no sábado", disse a repórteres o presidente do tribunal, Mauricio González.