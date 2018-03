Justiça frustra oposição e confirma referendo na Bolívia A Justiça Eleitoral ratificou na segunda-feira a realização do referendo revogatório na Bolívia, deixando a oposição quase sem recursos para deter a consulta que pode debilitá-la e fortalecer o presidente Evo Morales. O plenário da Corte Nacional Eleitoral considerou que não há razões jurídicas para suspender o referendo do próximo dia 10, em que Morales e oito governadores, na maioria oposicionistas, terão a continuidade de seus mandatos submetida ao voto popular. Segundo analistas, o presidente deve ser ratificado, enquanto alguns governadores podem perder seus cargos. Essa foi a segunda vez em menos de uma semana que o organismo eleitoral ratificou a realização do referendo. A imprensa local especulava que a votação poderia ser suspensa diante da suposta rebelião de tribunais eleitorais regionais. (Por Carlos Aberto Quiroga)