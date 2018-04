Justiça peruana condena 10 ex-ministros de Fujimori

A Corte Suprema do Peru condenou 10 ex-ministros do regime de Alberto Fujimori a penas de quatro a 10 anos de prisão por terem participado do golpe de Estado dado pelo ex-governante em 5 de abril de 1992. A Sala Penal Especial da Corte Suprema sentenciou o ex-ministro do Interior Juan Briones a 10 anos de prisão. Ele foi julgado culpado de rebelião e seqüestro. O tribunal também condenou a quatro anos de prisão os ex-ministros Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Óscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Paredes e Augusto Antonioli. No entanto, eles cumprirão pena em liberdade. A pena será considerada cumprida em três anos se os ex-ministros seguirem uma série de normas de conduta. Os réus foram também proibidos de exercer qualquer cargo público pelo mesmo tempo de sua sentença. O Supremo rejeitou o pedido da promotoria, que pretendia expatriar os condenados. A solicitação foi considerada "inconstitucional". A eventual condenação de Fujimori dependerá de as autoridades judiciais chilenas aceitarem o incluir no caso. Ele foi extraditado ao Peru por outros delitos de violação dos direitos humanos e corrupção, em setembro. A acusação ressaltou que o golpe de 1992 permitiu a Fujimori tomar poderes absolutos e executar "um plano estratégico e irregular" para substituir a Constituição de 1979 por outra de acordo com os seus interesses particulares, aprovada em 1993. Fujimori ordenou a dissolução do Congresso, o fechamento do Poder Judiciário e do Tribunal de Garantias Constitucionais, assim como intervenções em partidos políticos e movimentos sindicais vinculados à oposição. A sentença foi impugnada tanto pela defesa quanto pelo representante do Ministério Público, que considera os ex-ministros "autores" e não cúmplices do golpe de Estado. Já o ex-ministro da Economia Carlos Boloña declarou que o gabinete não organizou o golpe e, por isso, não pode ser condenado.