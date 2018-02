Kircher deixa UTI e apresenta melhora satisfatória, diz médico

O ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner, considerado um dos políticos mais influentes do país, continua se recuperando favoravelmente e saiu da sala de terapia intensiva depois da operação pela qual passou na noite do domingo, informou nesta terça, 9, seu médico pessoal.

Kirchner, que agora é deputado e tem uma grande influência no governo de sua esposa, a presidente Cristina Kirchner, foi submetido a uma operação de urgência na artéria carótida direita depois de sofrer com problemas na mobilidade em um dos braços.

"Passou de cuidados intensivos a cuidados regulares. Sua evolução segue sendo favorável", disse por meio de boletim médico o profissional responsável pela saúde do ex-mandatário, Luis Buonomo.

Cristina também mostrou-se satisfeita com a recuperação do marido. "Está muito bem. Digo isso com muita alegria, não somente por ser sua companheira em toda a vida, mas também porque me orgulha como marido e também como militante, como dirigente político", disse a presidente.

Kirchner, de 59 anos, governou a Argentina entre 2003 e 2007, quando foi sucedido por sua esposa. O casal é chamado na Argentina de "matrimônio presidencial", já que pertencem ao mesmo partido e tomam as decisões em conjunto.