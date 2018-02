Kirchner se recupera bem após cirurgia, diz médico

O ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner passou a noite "sem inconvenientes", após ter sido submetido a uma cirurgia de urgência, no fim da tarde do domingo, 7, para desobstruir a artéria carótida direita, informou o médico-cirurgião responsável pela operação.

"Felizmente, a intervenção cirúrgica foi muito satisfatória e a recuperação do paciente evidencia isso", disse o médico Victor Caramutti. O cirurgião explicou que a operação foi feita "para evitar um acidente vascular cerebral; é uma prevenção para tratar do problema".

Segundo ele, o tipo de cirurgia realizada no ex-presidente é "uma rotina, produto da sociedade em que vivemos, na qual somos pressionados por estresse, sedentarismo, tabagismo e hipertensão". Caramutti disse ainda que Kirchner saiu da sala de cirurgia desperto e "agradeceu muito a intervenção".

Kirchner foi internado na manhã de ontem, numa clínica de Buenos Aires, com um "quadro clínico causado por uma patologia de sua artéria carótida direita, que requer tratamento cirúrgico", conforme nota oficial distribuída no fim da tarde.

A presidente Cristina Kirchner passou a noite com o marido no hospital, onde se encontrava até o fim da manhã desta segunda.

Mal estar

A notícia da internação de Kirchner teve forte repercussão na Argentina. Foi no fim da tarde de domingo que um comunicado assinado pelo médico da Presidência, Marcelo Ballesteros, anunciou o ocorrido. "Néstor Kirchner apresentou, nesta manhã, um quadro clínico causado por uma patologia da sua artéria carótida direita que requer uma cirurgia. Por isso, será operado", disse o texto.

Kirchner foi internado em uma clínica em Buenos Aires após sentir dormência no braço esquerdo, quando estava na residência presidencial de Olivos. Quando era presidente, Néstor Kirchner, que governou o país entre 2003 e 2007, foi internado com problemas gástricos.

No domingo, a pedido do cardeal argentino, Jorge Bergoglio, um padre da igreja católica esteve na clínica onde teria conversado com a presidente, e para dar a Kirchner a "unção dos doentes". "Não significa que o estado dele (Kirchner) é grave, mas é uma benção para ajudá-lo a ter forças. É uma benção a que tem direito qualquer pessoa com mais de 59 anos", disse o padre Juan Torrela.

Entrevistado pela emissora de TV C5N, o cardiologista Federido Benetti disse que "essa é uma operação comum, mas tudo depende da saúde de cada pessoa".