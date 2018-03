Kirchner tenta tirar barreiras do caminho da esposa recém-eleita Néstor Kirchner parece decidido tirar todas as pedras do caminho da esposa, Cristina, que o sucederá na Presidência da Argentina em dezembro, resolvendo problemas espinhosos como as dúvidas em torno dos níveis de inflação e a dívida com o Clube de Paris. A economia argentina terminará 2007 com o quinto ano seguido de crescimento econômico a taxas acima de 8 por cento, o que reaqueceu a demanda e os preços, além de criar a necessidade de novos investimentos para manter a indústria em movimento. Cristina, eleita no domingo no primeiro turno, já disse que atrair investimentos será uma de suas prioridades, mas no caso da inflação negou que os dados estejam sendo manipulados pelo governo, e afirmou esperar que um novo sistema de medição acabe com os questionamentos. Os níveis oficiais de inflação estão sob suspeita desde janeiro, quando, diante da aceleração nos preços, o governo fez mudanças no instituto de estatísticas e começou a divulgar números abaixo dos esperados pelos analistas, e que a população também sente estarem subestimados. Controlar os preços é essencial num país em que um quarto da população ainda vive na pobreza, e onde há forte tradição inflacionária. Cristina apoiou a reformulação da medição de inflação, seguindo o modelo norte-americano, que elimina os setores mais voláteis para determinar os níveis oficiais. Uma fonte do governo disse à Reuters que o novo sistema pode ser adotado já em novembro. "Em dezembro será divulgada a primeira medição nova, junto com a antiga", disse a fonte, que preferiu não se identificar. O governo pode adotar também medidas como a elevação dos impostos sobre as exportações dos principais produtos agrícolas, para aumentar a receita fiscal, num momento em que crescem as dúvidas sobre a solidez do superávit primário do país. O segundo obstáculo econômico que Kirchner quer tirar do caminho da mulher é a longa negociação com o Clube de Paris por uma dívida de 6,3 bilhões de dólares. Na semana que vem, a Argentina dará início a contatos para fazer a negociação avançar, o que pode destravar investimentos de países ricos. O Clube de Paris exige, para renegociar a dívida, que a Argentina tenha um acordo com o FMI, mas Kirchner rejeita a intervenção do Fundo Monetário Internacional, que chama de responsável pelos males sofridos pelo país nas últimas décadas. "A idéia é acelerar um pouquinho a negociação nas próximas semanas", disse a fonte. A Argentina confia na intervenção do novo diretor-gerente do FMI, o francês Dominique Strauss-Kahn, que prometeu ajudar o país a chegar a um acordo com o clube.