Kuczynski será interrogado por promotor que investiga denúncias contra Toledo

LIMA - O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, será interrogado nesta quinta-feira, 15, como testemunha, pelo promotor que investiga o ex-presidente Alejandro Toledo por supostamente ter recebido propina de US$ 20 milhões da construtora Odebrecht, informaram os veículos de imprensa locais.

Kuczynski receberá no Palácio de Governo de Lima, em particular, o promotor anticorrupção Hamilton Castro, que já o interrogou no final de dezembro do ano passado por este mesmo caso, que incluiu a investigação pela licitação das seções II e III da estrada Interoceânica.

A promotoria tinha marcado o interrogatório para o último dia 27 de fevereiro, mas reprogramou a diligência após receber um pedido de Kuczynski, por conta de uma viagem que tinha que fazer para a Colômbia, informou o site do jornal "El Comercio".

O jornal afirmou que fontes da presidência disseram que Kuczynski receberá Castro, que ampliará a primeira declaração dada pelo presidente, a pedido do advogado de Toledo, em cujo governo foi primeiro-ministro e ministro da Economia.

Na última terça-feira, a Suprema Corte de Justiça do Peru aprovou enviar aos Estados Unidos a solicitação de extradição de Toledo, acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e conluio.

Kuczynski receberá o promotor no mesmo dia em que o Congresso debaterá se aceita uma moção de vacância (destituição) apresentada contra ele pelos opositores, também pela sua ligação com a Odebrecht. /EFE