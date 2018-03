Legado de Evita colabora para a campanha de Cristina Kirchner A lendária primeira-dama argentina Eva Perón morreu há mais de 50 anos, mas ainda será uma força de influência nas eleições presidenciais deste ano no país. Muitos argentinos admiram "Evita", a mulher do ex-presidente Juan Perón, por ter ajudado as mulheres a conquistarem o direito ao voto, pela luta pelos direitos trabalhistas e pela fundação de hospitais e orfanatos. Os resquícios do fervor pela elegante primeira-dama do passado acabaram ajudando na campanha presidencial da atual primeira-dama, a senadora Cristina Fernandez de Kirchner, uma peronista histórica. As pesquisas mostram que Cristina deve ganhar as eleições no dia 28 de outubro, pois conta com o apoio na classe mais baixa e nos bairros de trabalhadores, que são fortemente peronistas e onde sobrevive o culto a Evita, mesmo que pouca gente realmente se lembre dela. Nesta sexta-feira, a pesquisa privada Hugo Haime e Associados apontou que Cristina ganhará a eleição no primeiro turno, com 47,9 por cento dos votos. Em segundo lugar ficaria a candidata de centro-esquerda Elisa Carrió, com 16 por cento, seguida por Roberto Lavagna, de centro, com 11,1 por cento. Cristina, 54, nasceu um ano depois da morte de Evita, e teve uma vida bem diferente, mas seus seguidores enxergam semelhanças. "Ela me faz lembrar muito de Evita. Sua força, sua convicção, o modo como usa as palavras. Ela é tão inteligente! Eu a admiro", disse Norma, 72, que não quis dar o sobrenome, num comício recente no reduto peronista de Matanza, nos arredores de Buenos Aires. Há muita gente feliz de ver uma mulher liderando o movimento peronista. "Quando eu era pequena, vivi a era Evita, agora estou vivendo a era Cristina", disse Norma. A primeira-dama tenta limitar as referências a Evita, cujos discursos nacionalistas e apelos emocionados aos trabalhadores -- seus "descamisados" -- acabam afastando a classe média, que Cristina luta para conquistar. "Evita fez grande estrago por transformar o peronismo em fanatismo. Sua intolerância com tudo que não fosse peronista é o legado que ficou, e é um legado ruim", disse o historiador Felix Luna. A propaganda eleitoral de Cristina na TV mostra poucas imagens de Evita, e ela diz que gosta de lembrar da líder não como uma fada-madrinha que fundava hospitais e dava presentes às crianças, mas como uma militante que lutou pela justiça social. Para a parlamentar Cristina Alvarez, sobrinha-neta de Evita, a peronista estaria orgulhosa de ver que a primeira presidente argentina será peronista. "As comparações são inevitáveis quando se tem uma figura tão importante quanto Eva no passado, especialmente porque ambas são peronistas. Mas elas são muito diferentes. Cristina é uma intelectual, de formação acadêmica ... Eva tinha intuição e um grande coração." Segundo a analista política Graciela Romer, Evita sempre fez questão de não ofuscar Juan Perón, sobretudo ao se recusar a concorrer à Presidência, apesar dos convites. Cristina, ao contrário, mantém uma antiga parceria política com o marido, o presidente Néstor Kirchner. Ele conta com bons níveis de popularidade e quase certamente seria reeleito, mas preferiu abrir espaço para a mulher. Evita estudou só até o primeiro grau, trabalhou como atriz e no rádio e morreu de câncer no colo do útero aos 33 anos. A morte precoce, no auge de sua popularidade, consolidou seu status simbólico na Argentina. Cristina, advogada, dedicou a vida à política, desde os tempos como ativista estudantil até a carreira no Senado. (Reportagem adicional de Katie Paul, Kevin Gray e Helen Popper)