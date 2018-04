Leia a cobertura completa da renúncia de Fidel Após 49 anos no poder, o líder cubano Fidel Castro anunciou nesta terça-feira, 19, que deixa a Presidência de Cuba devido a seu fragilizado estado de saúde. Em uma mensagem publicada pelo jornal oficial do Partido Comunista Cubano, o Granma, Fidel, de 81 anos, declarou que ainda não se recuperou da doença não revelada que o obrigou a transferir o poder, há um ano e meio, a seu irmão Raúl, de 76 anos, que segue na Presidência interina e pode ser escolhido o novo líder do país pelo Parlamento no próximo domingo. Foto: Reuters O DIA HISTÓRICO Após 49 anos no poder, Fidel Castro renuncia à Presidência Dia histórico para cubanos em Havana e Miami Raúl Castro torna-se guardião da revolução Leia frases que marcaram os discursos de Fidel Artigo publicado no Granma (em português) Fidel volta a citar Niemeyer na renúncia Niemeyer diz que Fidel continua na luta contra imperialismo Renúncia de Fidel não representa fim do comunismo em Cuba 'É uma mescla de carinho e tristeza' A REPERCUSSÃO Para Chávez, Fidel mostra que revolução não depende dele Evo Morales elogia decisão 'democrática' de Fidel de renunciar Cuba não precisa de 'ingerência' de Brasil ou EUA, diz Lula Tarso diz que decisão de Fidel foi madura Minha gratidão não tem limites, diz Dirceu Saída de Fidel abrirá mais áreas da economia da Ilha, diz Dirceu Stédile espera que reflexões de Fidel contribuam para esquerda Frei Betto: 'Ilude-se quem pensa que Cuba será capitalista' Itamaraty vê transição em Cuba como oportunidade para País Saída de Fidel é início de democracia, diz Bush UE pode descongelar laços com Cuba Embargo dos EUA a Cuba continua sem Fidel, diz subsecretário Você acha que o regime em Cuba mudará? A HISTÓRIA Leia artigo escrito por Ruy Mesquita em 1959 A trajetória de Fidel Castro Principais capas do Estadão sobre Fidel Ruy Mesquita fala sobre Fidel Castro e Cuba 'Não era possível manter o sistema com o Exército na rua' Fidel Castro: herói ou vilão? AS ANÁLISES Cuba entra na era pós-Fidel à espera de reformas de Raúl Castro Para Cuba, Brasil pode ser alternativa à Venezuela, diz artigo Liderança de Raúl Castro sugere mais pragmatismo em Cuba Guterman: como a história julgará Fidel? 'Dificilmente ele deixará de influenciar' 'Cuba será forçada a ser contemporânea de seu tempo' AS RUAS DE HAVANA Jovens fazem críticas veladas à situação econômica em Cuba Apáticas, ruas de de Havana esperam por mais do mesmo Na pobreza, cubanos vivem a 'dignidade revolucionária' O descontentamento dos jovens com regime cubano Apatia e desconfiança nas ruas de Havana