Lesão extirpada de Fujimori é cancerígena, diz filha Um exame médico revelou que a lesão bucal extirpada do ex-presidente peruano Alberto Fujimori "é de natureza cancerígena", disse a filha mais velha dele nesta sexta-feira. Fujimori, de 69 anos, enfrenta um julgamento por acusações de abuso dos direitos humanos e corrupção durante seu governo entre 1990 e 2000. Fujimori permanece internado no Instituto Nacional de Enfermidades Neoplásicas (INEN) de Lima, enquanto se recupera de uma operação devida a uma leucoplasia, um transtorno das membranas mucosas da boca que em alguns casos resulta em câncer. "Os médicos nos explicaram que a leucoplasia extirpada é de natureza cancerígena", disse a parlamentar Keiko Fujimori, filha mais velha do ex-presidente, em entrevista coletiva. (Por María Luisa Palomino)