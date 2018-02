Libanês detido no Peru nega ligação com Hezbollah, diz ter sido coagido em confissão Um libanês acusado por autoridades do Peru de pertencer ao Hezbollah e de possivelmente estar tramando um ataque a bomba em Lima negou ligações com o braço militar do grupo islâmico xiita e disse, na quinta-feira, que foi coagido pela polícia a confessar.