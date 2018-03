Libertação dos demais reféns é 'exigência ética', diz Zapatero

O primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, felicitou nesta quinta-feira, 3, a Colômbia pelo resgate da ex-senadora Ingrid Betancourt e opinou que "é uma exigência ética que os demais reféns sejam libertados". Em uma declaração Palácio da Moncloa, Zapatero reiterou seu compromisso com o governo colombiano e com o presidente Alvaro Uribe para alcançar "o fim dessa violência e das Farc". Veja também: Ingrid pede liga de países para libertar reféns Após 6 anos, Ingrid reencontra os filhos em Bogotá Uribe quer libertação de reféns para negociar Ingrid Betancourt chega à França nesta sexta Americanos que estavam em poder das Farc chegam aos EUA Ouça o relato de Ingrid Betancourt (em espanhol) Para ex-líderes colombianos, negociar é única saída para Farc Quem são os ex-reféns libertados pela Colômbia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt O chefe de governo espanhol reconheceu "a luta admirável" de Ingrid e desejou a ela "uma vida feliz". Zapatero comentou que Uribe telefonou para ele ontem à tarde para lhe informar "diretamente" sobre a operação de resgate e agradecer pelo "apoio da Espanha na luta contra o terrorismo". Zapatero diz ser "exigência ética e moral" libertar outros reféns das Farc. Ele felicitou o presidente colombiano, Álvaro Uribe, pela libertação dos ex-reféns na quarta-feira. Em declaração à imprensa no Palácio de La Moncloa (sede do Governo espanhol), Zapatero felicitou também as Forças Armadas colombianas pelo sucesso da operação. Além disso, o chefe do Governo enviou seu carinho e apoio tanto à ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e a família desta quanto aos outros libertados de um seqüestro "cruel, desumano e injusto". Zapatero garantiu que a Espanha manterá seu "pleno e absoluto compromisso" com o Governo de Uribe e que reforçará a luta pelo fim da violência e das Farc. (Com Efe)