Libertados meninos portugueses sequestrados na Venezuela Três meninos sequestrados na Venezuela, dois deles com nacionalidade portuguesa, foram libertados nesta sexta-feira no Estado de Táchira, disse um funcionário da Guarda Nacional. Javier Gabir e Alberto Luis Parra Barreto, de 10 e 13 anos, foram sequestrados no dia 18 de agosto junto com o tio David Barreto, um comerciante de 35 anos, e o primo David Mariano Barreto, de 12 anos, enquanto visitavam um ponto turístico no Estado de Táchira, que faz fronteira com a Colômbia. "O estado de saúde dos meninos até este momento é boa (...) esperamos, no transcorrer do dia, entregá-los à família", disse ao canal estatal de televisão o chefe do Comando Regional Número 1 da Guarda Nacional, Jaime Escalante. O funcionário disse, no entanto, que o comerciante ainda se encontrava sequestrado. Os meninos foram localizados por militares venezuelanos nas orlas de um rio próximo da fronteira. A família foi interceptada na semana passada por um grupo de pessoas equipadas com grandes armas, segundo reportagens da imprensa. Dias antes do desaparecimento, o alto comissário para a paz do governo colombiano, Luis Carlos Restrepo, alertou que o Exército da Libertação Nacional (ELN) havia transformado os estrangeiros residentes em Táchira em vítimas sistemáticas de sequestro. (Por Deisy Buitrago)